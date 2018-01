La plaça Joaquín Bau de Tortosa és des d'aquest dijous la plaça 1 d'octubre. El canvi de nom s'ha presentat en un acte institucional, presidit per l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, al qual han estat convidats els alcaldes de Roquetes, Paco Gas, Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, i Móra la Nova, Francesc Xavier Moliné, els tres municipis de les Terres de l'Ebre que durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre van ser objecte de càrregues policials.

L'alcalde de Tortosa ha recordat que una vegada acordat el canvi de nom de la plaça Joaquín Bau, mitjançant una moció de la CUP, es va acordar anomenar-la plaça 1 d'octubre en record de la històrica jornada. Ferran Bel ha dit que aquest és un gest dedicat a totes les persones que van fer possible el referèndum, particularment "a aquells que avui no poden estar entre nosaltres, el president Puigdemont i els consellers exiliats a Brussel·les, i el vicepresident Junqueras, conseller Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, empresonats". Tanmateix, ha dit Bel, "volem recordar la part més positiva de l'1 d'octubre i homenatjar d'aquesta manera a tot el poble de Catalunya".

L'alcalde de Roquetes ha instat a "no perdre la memòria i a no oblidar tot el que va passar aquell dia. La repressió, que encara continua viva, s'ha d'explicar als més joves. Ho hem de fer sense rancúnia, però sense oblidar." Josep Caparrós, alcalde de la Ràpita, ha tingut un record per a les 84 persones que van quedar ferides per les càrregues de la Guàrdia Civil. "Van venir a aixafar un poble i a atemorir tot un territori. Però no se'n van sortir, perquè la gent va poder votar en altres municipis", ha explicat. Finalment, l'alcalde de Móra la Nova ha recordat l'experiència al seu municipi, "unes imatges molt tristes que a tots ens costarà oblidar".