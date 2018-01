Com ha explicat José Luis Calabuig, secretari general de la Federació Agroalimentària de la UGT de les Terres de l'Ebre, el sindicat majoritari del comitè d'Agrofruit Export, la decisió de convocar la vaga indefinida ha rebut el suport gairebé unànime dels treballadors, "com a mesura de força" davant el silenci de l'empresa. "Arriba un moment que això es fa insostenible i aquesta gent fa més de 5 anys que van cobrant a quinzenes i arriba un moment que ja no poden", ha apuntat Calabuig. "Ara han dit prou i no sé com han pogut aguantar tant temps amb aquesta forma de pagament", ha denunciat.

Aquest divendres s'ha fet la petició d'autorització de vaga al Departament de Treball i s'ha informat a la companyia per tenir empara legal si abans del 25 de gener l'empresa no fa algun pas per resoldre la situació i evitar l'aturada. Si es celebra la vaga, la plantilla ja ha avançat que farà diferents mobilitzacions, sobretot concentracions a la porta de l'empresa.