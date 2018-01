El panorama post-electoral i la situació judicial d’alguns polítics independentistes està centrant l’actualitat i sembla que el referèndum de l’1 d’octubre forma part del passat. El documental emès per TV3 aquest dimarts ha servit per transportar a moltes persones a aquell dia i per recordar els ferits que van deixar les càrregues policials.

Tres mesos després, unes 70 persones de la Ràpita i Roquetes no llancen la tovallola i segueixen reclamant justícia. Els advocats estan recollint proves per poder demostrar l’actuació policial va ser desproporcionada.

Referèndum 1-O a les Terres de l'Ebre: Crònica d'una jornada històrica

Podeu veure el documental amb imatges exclusives que Canal Terres de l'Ebre va emetre arran els fets de l'1-O en diversos municipis del territori.