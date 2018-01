Infraestructures de la Generalitat ha licitat la construcció del nou edifici d'aparcaments i la futura ampliació de l'Hospital de Tortosa amb la previsió de començar les obres abans de 2019. El contracte preveu un aparcament en alçada sobre el talús de l’hospital amb capacitat per 400 vehicles. Tant l’associació de veïns del nucli antic com el sindicat Catac s’han mostrat satisfets però no abandonen la reclamació d’un hospital fora de la ciutat.

Com ha explicat el gerent de la regió sanitària de l'Ebre, Ismael Piñas, l'espai es destinarà a modernitzar i reubicar les consultes externes i els gabinets d'exploració i proves mèdiques, tal com preveu el pla funcional de l'Hospital de Tortosa. Els veïns i el sindicat sanitari s'han mostrat mot satisfets amb el desenvolupament d'un servei que venen reclamant des de 2014 per descongestionar i millorar la mobilitat i l'accés de l'actual hospital.

Talús on s'ubicaria el futur aparcament de l'Hospital

El president de l'associació de veïns del nucli històric, Josep Baubí, ha fet una valoració "molt positiva" del projecte i s'ha mostrat satisfet perquè modernitzarà l'Hospital Verge de la Cinta i li garantirà un adequat servei per a dues o tres dècades més. Des del CATAC i els veïns també han apuntat que seguiran pendents del desenvolupament dels nous serveis ambulatoris i administratius a l'Hospital.