La societat GINSA, AIE, integrada dins del grup Sagessa, es desvincula definitivament de la gestió dels hospitals de titularitat municipal de Tortosa –Hospital de la Santa Creu de Jesús i Clínica Terres de l'Ebre- i Amposta –Hospital Comarcal del Montsià així com els centres i serveis de la Fussmont, com la residència d'avis-.

Mitjançant un comunicat, l'assemblea general de la societat, amb representants de totes les institucions que la composen, ha anunciat que els seus membres van arribar a un acord mutu el passat 27 de desembre que autoritza la sortida de l'accionariat. Mentre que en el cas dels centres tortosins la desvinculació es va fer efectiva el passat 31 de desembre, en el cas d'Amposta serà aquest dijous, 10 de gener.

Amb motiu d'aquesta sortida, que suposarà "una disminució del 23%" de la seva facturació, GINSA anuncia en el mateix comunicat una reestructuració de la societat "a les necessitats actuals". Això, addueix, suposarà extingir cinc contractes de treball i recol·locar 33 professionals –la majoria dels serveis i manteniment- als diferents centres del grup. Actualment, la societat disposa d'una plantilla formada per 350 treballadors.

De moment i per fer efectiva la transició, GINSA ha anunciat que continuarà prestant els "serveis indispensables" durant el temps "estrictament necessaris" per facilitar el traspàs i migració de sistemes que "garanteixi la correcta prestació dels serveis públics d'aquestes entitats i un procés de desconnexió progressiu i ordenat".

Així ho han acordat els ajuntaments que fins ara formaven part de la societat en el marc d'un acord que ha permès la seva sortida "pactada, negociada i amistosa", que requeria la unanimitat de tots els seus membres, segons ha reconegut l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs. On no hi ha hagut acord, però, és en la part proporcional del cost de la plantilla que donava suport als centres i que els municipis haurien d'assumir. En aquest cas, ha acordat posar el cas en mans d'un arbitratge. Amposta, però, ja ha anunciat que subroga una vintena de treballadors que assumirà Fussmont així com alguns de manteniment –s'ha ofert també a d'altres que estaven a Reus poder tornar a Amposta-.

Malgrat que el comunicat tanca fent palès el balanç "molt positiu" del treball conjunt al llarg del temps en el desenvolupament sanitari i de l'atenció social, la voluntat dels ajuntaments de Tortosa i Amposta d'abandonar la societat del grup Sagessa havia estat manifestada públicament de forma prèvia i reiterada pels respectius alcaldes.