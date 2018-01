El moviment veïnal transversal per una AP-7 gratuïta segueix aquest 2018 una lluita que van iniciar a finals de 2015 per aturar la sinistralitat de l'N-340 però també contra les mesures que el Ministeri de Foment va començar a aplicar al tram de les Terres de l'Ebre per millorar-ne la seguretat amb la construcció d'11 rotondes, la limitació de velocitat a 80 quilòmetres per hora, i la prohibició d'avançaments amb 66 quilòmetres seguits de doble línia contínua-.

Des de llavors han dut a terme 177 talls de carretera, habitualment els dijous a la tarda i en diferents punts de la carretera nacional, o bé a l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar i a Vinaròs, o bé a Amposta i l'Ampolla. També han fet talls extraordinaris, molts d'ells en cap de setmana, de vegades amb el suport d'alguns alcaldes de la 340, de vegades amb representants polítics i socials de tot el territori i també protestes convertides en jornades festives, àpats populars i marxes lentes de vehicles. Els talls a l'N-340 aquests mesos d'hivern es faran en dissabte perquè Interior els autoritza a quarts de quatre de la tarda, i s'alternaran a l'Ametlla de Mar i Alcanar.

Ara bé, després de dos anys i mig de mobilitzacions ininterrompudes han convertit la seva en una "lluita de la dignitat" territorial i només se'ls apartarà de la carretera amb un solució: la gratuïtat de l'autopista per a tots els usuaris. Com ha apuntat Llorenç Navarro, un dels portaveus del moviment veïnal, "amb carreteres dignes" les Terres de l'Ebre no haurien de patir una nova davallada demogràfica - la població ebrenca ha caigut per sota dels 180.000 habitants, per primer cop des de 2007-. "Potenciar les vies de circulació és potenciar l'economia", ha recordat Navarro.

Desviament sense tercer carril

El desviament dels camions per l'autopista tampoc és una mesura acceptada pels activistes de la 340. En primer lloc perquè culpabilitza als transportistes d'uns greuges que també pateixen i els assenyalen com a responsables de la sinistralitat. En segon lloc, perquè és una solució que beneficia, una vegada més, a la concessionària de l'AP-7. I finalment, perquè amb tot el transit pesat per l'autopista en un tram on no s'ha construït el tercer carril la converteix en un nou embut quan es produeixin incidències. "El model Girona seria bo si fos 100% gratuït anar per l'autopista per als camions i amb un tercer carril. Sense el tercer carril, l'autopista tindrà problemes i accidents continuats", ha apuntat el portaveu del moviment veïnal.