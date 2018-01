El 2017 ha estat un any extremadament sec però l'embassament d'Ulldecona es trobava gairebé ple i els regants i associats – més de 1.600 propietaris- de la Comunitat de Regants del Pantà d'Ulldecona han pogut fer importants captacions d'aigua per a cultius i explotacions agropecuàries. De fet, com ha apuntat el secretari de l'entitat, Manolo Queralt, el 2017 ha estat un dels anys amb més consum d'aigua a la comunitat però el pantà estava gairebé ple i no hi ha hagut ni limitacions ni restriccions.

El problema arriba aquest 2018. L'embassament es troba a principis d'any a només el 9,09% de capacitat i la darrera pluja abundant que es va registrar a la zona va ser el passat mes d'abril. Aquest cap de setmana, per exemple, on més ha plogut d'aquesta zona, s'hi ha registrat 6 litres per metre quadrat de pluja. "Només que hagués caigut l'aigua que ha caigut a Horta de Sant Joan (93 litres per metre quadrat) estaríem salvats, però portem una mala temporada. Un any de tan poques pluges feia anys que no es veia", ha lamentat Queralt.

De fet, el secretari dels regants d'Ulldecona ha alertat que la manca de pluges es va repetint en les darreres campanyes. L'embassament es caracteritza per patir sequeres cícliques però cada vegada es produeixen més sovint, les darreres el 2012 i el 2014. "El pantà es caracteritza per grans avingudes i prolongades sequeres, però últimament portem uns anys que a l'estiu i a la tardor pràcticament no plou. Estem substituint gràcies a les pluges de la primavera, del març i l'abril", ha explicat el secretari. "Ara pinta magre perquè està sec, sec. Està pràcticament buit. La situació és ben dolenta. El problema és que si no plou, el pantà perdrà tota l'aigua i no se salvaran ni els peixos", ha dit Queralt.

Amb els pous alternatius no es poden abastir tots els associats, "són només un complement quan no hi ha prou reserva". De moment, la campanya dels cítrics – el cultiu que més aigua de reg requereix-, no es veurà perjudicada i ja arriba a la seva recta final. Actualment, la comunitat està fent reg de suport una vegada a la setmana amb un desembassament, junt amb l'aigua que aporta el riu Sénia, d'uns 120 litres per segon. A més dels cítrics, s'abasteixen cultius d'olivera, fruita dolça, hortalisses i granges.