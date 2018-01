ACN | La tempesta de dissabte va ser especialment forta a la Terra Alta, concretament a Horta de Sant Joan, on va deixar 93 litres de precipitació per metre quadrat, segons ha informat el Meteocat.

Així, és on més aigua s'ha acumulat a Catalunya entre dissabte i diumenge al matí fins a les 11 hores. La precipitació va venir acompanyada de calamarsa i els carrers del municipi encara llueixen coberts de blanc per uns dos centímetres de pedra petita. Amb tot, segons ha explicat a l'ACN l'alcalde, Joaquim Ferràs, per ara no s'han de lamentar danys personals, tot i que sí que es va patir alguna inundació en baixos i en alguns moments, encara durant la tronada, va marxar una part de l'enllumenat públic.

A les comarques tarragonines, també destaca la precipitació acumulada a Margalef (Priorat), amb 30,7 litres per metre quadrat; a Prades (Baix Camp), amb 29,5. En altres punts de la Terra Alta, com Batea, es van acumular 21,1 litres per metre quadrat; a Ulldemolins (Priorat), 21,1 litres per metre quadrat; i a Ascó (Ribera d'Ebre), 20,8 litres per metre quadrat.

https://youtu.be/ER1tXCR0ylU