Els Mossos d’Esquadra i de la Policia Local de Tortosa van detenir el passat 15 de desembre una dona de 52 anys, de nacionalitat colombiana i veïna de Tortosa, com a presumpta autora d’un delicte contra la salut pública. En una intervenció conjunta dels dos cossos policials es va inspeccionar un bar de la ciutat on, segons diverses informacions, podria produir-se tràfic de drogues.

En el transcurs de la inspecció, realitzada la matinada del 15 de desembre, els agents van localitzar diverses dosis de cocaïna i marihuana, 390 euros en efectiu, així com estris per tallar i preparar les dosis. Una part dels estupefaents es van trobar en diverses ubicacions a l’interior del bar i altres els duia la propietària, per la qual cosa va quedar detinguda.

A més, mentre els policies accedien a l’interior del local van observar com un dels clients llençava al terra una dosi de cocaïna de les mateixes característiques que les intervingudes poc després a la propietària del local. Per aquest motiu, se’l va denunciar administrativament.

Finalment, també es van aixecar denúncies administratives per deficiències detectades referents a documentació i mesures de seguretat de l’establiment.

La detinguda va quedar en llibertat després de declarar en seu policial i haurà de presentar-se davant l’autoritat judicial competent quan sigui requerida a tal efecte.