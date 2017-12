Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local busquen el presumpte autor d’un tiroteig a la Ràpita on han resultat ferides de gravetat dues persones. Els fets han ocorregut aquesta tarda en un bar cèntric de la població del Montsià.

Els fets han ocorregut passades les 17.10 de la tarda al bar Punxa’m Pinxo del carrer Sant Isidre de Sant Carles de la Ràpita. Un home ha entrat al local i ha disparat per l’esquena a una altra persona que estava asseguda a la barra. El presumpte agressor anava acompanyat d’una dona, que també ha resultat ferida de bala en una cama per causes que encara no es coneixen.

El sospitós s’ha fugat i a hores d’ara els Mossos d’Esquadra han activitat un dispositiu amb la col·laboració de les policies locals de la comarca per trobar-lo i detenir-lo.

Els dos ferits, d’origen africà, han estat traslladats a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. L’home, de 46 anys, es troba en estat molt greu i la dona, de 32, es troba en estat greu. De moment, els metges no temen per la seva vida i es preparen per intervenir-los quirúrgicament.

El presumpte autor del tiroteig és de nacionalitat espanyola i veí de la població. Fonts policials apunten que seria la ex-parella sentimental de la dona que ha resultat ferida. La policia investiga les causes del tiroteig i no descarten que es tracti d’un cas de violència de gènere.