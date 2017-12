Les dos centrals nuclears d'Ascó comptaran a partir del 2018 amb la presència física de la Guàrdia Civil dins de les instal·lacions. L'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV) ja ha enllestit la construcció de l'equipament que acollirà els 35 agents del cos armat que hi seran presents de manera constant durant tot l'any i n'espera la implantació en poques setmanes.

La mesura s'emmarca en la política d'increment de la vigilància impulsada pel govern espanyol en instal·lacions considerades crítiques per a la seguretat, i té com a objectiu poder repel·lir qualsevol intent d'atemptat terrorista. Cal recordar que l'Estat espanyol manté actiu el nivell 4 sobre 5 de seguretat davant la possibilitat d'atacs terroristes d'índole internacional.

Al llarg del 2017 ANAV ha construït un equipament que acollirà la presència física dels agents de la Guàrdia Civil, una inversió que s'ha situat al voltant d'un milió d'euros. L'edifici està situat a l'interior del recinte nuclear i des d'aquí els agents han de fer front a situacions d'emergència. No obstant això, el control d'accessos a la planta així com la seguretat de tot el perímetre continua corresponent a l'operador de la planta, que té el servei contractat a una empresa privada.

El cost de construcció de l'edifici, així com la despesa de destinar-hi agents de manera presencial a la nuclear, correspon a l'associació ANAV. En aquest sentit, calcula que haurà d'invertir al voltant de 8,5 milions d'euros anuals en el contingent armat que serà present a les nuclears d'Ascó i a la de Vandellòs. En aquesta última preveuen l'arribada durant la tardor.

Condicionats per l'escenari polític català

L'associació ANAV ha fet balanç aquest dimarts de l'activitat al llarg de l'any a les dos instal·lacions nuclears situades a les Terres de l'Ebre i Vandellòs i ha assenyalat que estan a l'espera de conèixer el disseny energètic que ha d'establir el ministeri d'Energia per al futur, abans de formalitzar la sol·licitud per prorrogar l'activitat a les dos plantes. El juliol passat ja van presentar el primer bloc d'informació sobre l'estat de les instal·lacions a Vandellòs, i abans de l'octubre ho han de fer amb les dels dos reactors situats a Ascó. ANAV defensa que les instal·lacions estan en unes condicions òptimes per reclamar l'allargament de l'activitat (que tenen com a límit actual el 2020 i el 2021), una vegada implementades les actuacions per fer front a catàstrofes naturals com les viscudes a Fukushima. El director general d'ANAV, José Antonio Gago, recorda que les nuclears dels Estats Units en les quals estan inspirades les plantes de les Terres de l'Ebre ja estan operant amb l'horitzó dels 60 anys d'activitat, i comencen a plantejar l'allargament fins als 80. Al març del 2019 hauran de definir quina petició fa ANAV al govern espanyol per continuar operant, i la resposta es pot allargar fins "mesos o dies" abans d'exhaurir el termini permès actualment.

Una decisió que Gago considera que pot vindre condicionada per la situació política que es viu a Catalunya. Segons assenyala, el Parlament va aprovar l'agost passat la llei catalana de Canvi Climàtic, que fixa el 2027 com a data per al tancament de totes les nuclears del país. El text ha sigut suspès cautelarment pel Tribunal Constitucional aquest mateix desembre després que el govern espanyol hi presentés recurs.