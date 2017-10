Els ferits per les càrregues policials de l’1 d’octubre a la Ràpita estudien presentar una pluja de demandes individuals per lesions. L’equip d’advocats que ofereix assessorament jurídic gratuït ha mantingut una primera trobada aquest dissabte amb una cinquantena de veïns de la Ràpita, alguns encara amb les seqüeles dels cops de porra visibles. L’ajuntament, que vol presentar una demanda col·lectiva, oferirà també un servei d’ajuda psicològica pels afectats.

Una setmana després, encara són visibles les seqüeles de les càrregues de la Guardia Civil a la Ràpita. Del centenar de ferits que van ser atesos a l’ambulatori per contusions, vuitanta-un tenen un certificat mèdic amb les lesions que van patir. Un document que ara els serveix per interposar una denuncia contra la Guardia Civil.

Un d’ells és Frederic Navarro, que va ser colpejat al cap amb una porra durant la tercera càrrega, quan ja quedava un grup reduït de rapitencs davant la porta del pavelló firal. “Avui ens hem trobat aquí al Maset totes les víctimes per informar-nos de com anirà. No esperem treure molta cosa però la obligació nostra és denunciar-ho i que se sàpiga”, ha afirmat resignat Navarro.

La majoria d’aquests ferits, una cinquantena, han assistit aquest dissabte a una reunió informativa amb un equip d’advocats que s’ha posat a disposició de l’ajuntament. Els han informat dels passos que han de donar per interposar denuncies per delictes de danys i lesions.

L’equip d’advocats el formen quatre lletrats de diferents despatxos de la demarcació de Tarragona. Josep Canício, rapitenc i ex-degà del Col·legi d’Advocats de Tortosa, ha explicat que l’objectiu és “informar de la situació legal dels ferits de l’1 d’octubre i si volen interposar denúncia, l’ajuntament els ofereix el servei que nosaltres prestem”. Els advocats recomanen presentar denúncies individualment, “perquè sinó pot dissipar-se i el que interessa és que cadascú pugui exposar el que li va passar, i després dependrà del jutge que ho acumuli tot en una causa”, ha apuntat Canício.

La clau pels denunciants és acreditar la desproporció de l’actuació de la Guàrdia Civil i determinar si va ser responsable de disturbis i d’afectar la normal convivència. Als jutjats d’Amposta ja s’ha obert diligències per investigar l’actuació policial a l’1 d’octubre.

El regidor d'Hisenda, Albert Salvadó, ha explicat que el consistori treballa perquè "l'agressió a la gent del poble no quedi impune" i fer "tot el possible perquè els responsables paguin les conseqüències". Els ferits poden denunciar de manera individual i l'Ajuntament, que sumarà les denúncies particulars, estudia quina és la manera per presentar la denúncia com a consistori. A més, aviat engegarà un servei d'ajuda psicològica.