Una de les grans incògnites de les propers eleccions municipals a Tortosa, qui pot ser el cap de llista d’Esquerra Republicana a Tortosa, ja té un nom de pes damunt la taula. Es tracta de l’advocat Xavier Faura, qui ja ha començat a treballar amb la creació d’una plataforma que porta el nom de “Tortosa sí”, amb la mirada posada a les eleccions municipals de maig de 2019.

Xavier Faura ha reconegut en exclusiva a Canal Terres de l’Ebre que té com a objectiu liderar aquesta plataforma ciutadana, mirant de congregar professionals i ciutadans compromesos amb la ciutat de Tortosa. Ho defineix com “un projecte obert”, i “compromès amb el país, amb la justícia social i amb una Tortosa ambiciosa”, per a que tot plegat aporti a les Terres de l’Ebre del lideratge que necessita per reequilibrar Catalunya.

Aquesta plataforma de Tortosa no amaga la seva proximitat i voluntat de col·laborar amb Esquerra Republicana de Catalunya de cara a configurar una possible coalició a les properes eleccions municipals a la ciutat, fet que podria posicionar Xavier Faura com el cap de llista d’una possible coalició entre ERC i Tortosa Sí. Prèviament però caldrà que ho decideixen els òrgans interns del partit republicà durant els propers mesos.

La situació d’ERC Tortosa

L’actual cap de llista d’ERC a Tortosa, Josep Monclús, ja va anunciar en declaracions a l’emissora municipal de la ciutat que no repetirà a les properes municipals, fet que ja obligava els republicans a buscar un nou candidat. Cal recordar així mateix que en les darreres municipals, ERC va ser la segona formació política, darrere de CiU, amb quatre regidors.

Els republicans tenen d’aquí poc més d’un any una gran oportunitat a Tortosa ja que en les darreres eleccions catalanes van guanyar a Tortosa amb més de 5.000 vots. I també cal no oblidar que l’actual alcalde Ferran Bel no repetirà com a candidat. Tot plegat, pensem els promotors de Xavier Faura, situaria la seua candidatura com a molt ben posicionada per aspirar a l’alcaldia de Tortosa.

Un objectiu capital ja que Tortosa és avui el principal bastió estratègic de l’Ebre que els queda als republicans per conquerir després de disposar de les alcaldies dels principals del Baix Ebre i el Montsià: Amposta, la Ràpita, Roquetes, Alcanar, l’Aldea, el Perelló i l’Ametlla de Mar. Les fonts consultades per CTE recorden també que en les passades eleccions municipals, ERC ja va superar el 30 % de vot a les Terres de l’Ebre, i que el passat 21 de desembre a les eleccions al Parlament de Catalunya ja va ser primera força a les Terres de l’Ebre amb el 34% dels vots.

Una actuació “molta valenta” amb el procés

Xavier Faura, advocat en exercici que regenta un conegut i important despatx propi de caràcter familiar, es va llicenciat per la Universitat de Barcelona ja fa anys. Actualment és el degà del Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa (des de finals 2016), i recentment ha destacat per la seua implicació valenta a favor del procés, i sobretot en denúncia de la manca de garanties que s’han produït.

Tot i que personalment mai ha participat fins ara de la vida política, durant els darrers anys s’ha compromès públicament amb el moviment social sobiranista, presidint la Sindicatura Electoral de la demarcació de Tarragona, òrgan encarregat de vetllar pel bon funcionament del referèndum del passat 1 d’octubre. També va ser nomenat pel president Mas, a proposta del Consell de l’Advocacia de Catalunya, com a membre de la Comissió de Seguiment de les Terres de l’Ebre de la consulta popular del 9 de novembre del 2014.

El possible candidat porta actualment la defensa de bona part de les víctimes per l'actuació de la guàrdia civil a Roquetes durant l'1 d'octubre, i és un del centenar de advocats i professors que portaran l'article 155 als Tribunals Europeus. De fet van presentar una demanda al davant de la sala tercera del Tribunal Suprem en la que s’anunciava "la voluntat d'interposar un recurs contenciós administratiu contra el Real Decreto de 28 d'octubre de 2017", reclamant l'expedient judicial per així "sol·licitar la seua declaració judicial de nul·litat".

Cal recordar que aquest insòlit Real Decreto és el que va acordar la dissolució del Parlament. Sobre aquest tema Xavier Faura ha explicat a CTE que "encara estem esperant que se li doni curs. I tot i que estem segurs de que la resposta del TS serà negativa, també és cert que ens obre la porta per acudir als Tribunals Europeus per a plantejar la causa", raona Faura, explicant que aquest pot ser el primer pas d'un llarg procés judicial.

Fonts de la direcció d'ERC coneixedores de l'actuació de l'advocat tortosí qualifiquen la seua actuació de "molt valenta", tot recordant a més que al ser designat president de la Sindicatura Electoral de Demarcació a Tarragona pel referèndum, a designació del Parlament, va ser objecte d'una interlocutòria del Tribunal Constitucional (notificada a mitjanit en un clar assetjament dels agents judicials, on "se li va prohibir tota actuació com a síndic", advertint-lo del presumpte delicte de desobediència. Al no fer cas a aquest advertiment finalment se li va imposar una multa coercitiva de "6.000 €/dia, immediatament executiva a través de l'Agència Tributària", motiu pel qual el Parlament va decidir cessar-lo junt altres síndics. La multa no es va fer efectiva però les mesures no es van aixecar fins el 14 de novembre.

Xavier Faura és també el president del Patronat de la Fundació del Col·legi i membre del Patronat de la Fundació Cinca-Piqué; va ser president de la Comissió de Justícia Gratuïta de les Terres de l’Ebre, així com membre del Tribunal Arbitral de les Terres de l'Ebre. Actualment és conseller del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, president de la Comissió Deontològica del Consell de l’Advocacia Catalana, conseller al Consejo General de la Abogacía Española, i professor de la Facultat de Dret de la URV del Màster d’accés a la professió, on imparteix diferents matèries de les àrees civil i mercantil.