La Associacion Unificada de Guàrdias Civiles (AUGC) a Tarragona denuncia que els agents destinats a les Terres de l’Ebre pateixen una onada de "discriminació" i "odi" arran de les actuacions de l’1 d’octubre i la situació política a Catalunya. Aquesta associació majoritària dins el cos armat ha demanat un reconeixement de treball en zona conflictiva, és a dir, la mateixa situació que tenen els agents desplegats al País Basc i Navarra.

De fet, segons aquesta associació, un 30% de guàrdies civils destacats a la província voldrien demanar el trasllat. I posen diversos exemples de situacions d’odi que han patit els agents de la benemèrita. Com les protestes davant de les casernes de la Ràpita, Amposta, Tortosa, Gandesa, Falset o Reus. O també casos concrets a les Terres de l’Ebre d’agents que se’ls denega llogar un pis o apuntar-se a un gimnàs quan s’identifiquen com Guàrdies Civils. Els representants de la AUGC aputen que alguns agents han de marxar a viure a Vinaròs.

“No sabem d’on ha sortit la violència contra la Guardia Civil. Ens hem limitat a complir amb la nostra feina, com qualsevol altre treballador”, subratlla David Domínguez, director general de l'AUGC a Tarragona. L’actuació policial de l’1 d’octubre que va deixar un centenar de ferits per contusions a les Terres de l’Ebre. Tot i així, per la AUGC les càrregues es van produir perquè complien amb l’ordre judicial d’aturar el referèndum. “Hi havia que impedir un delicte i havíem d’entrar”, justifica Domínguez.