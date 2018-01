El ple de constitució del Parlament ha escollit a Roger Torrent, d'Esquerra Republicana, nou president de la cambra després que la xertolina Carme Forcadell renunciés a repetir en el càrrec. Torrent ha reivindicat que al Parlament es "pugui parlar de tot".

Dels 135 diputats escollits pels catalans, 8 no han pogut seure al seu escó, que ha estat ocupat per un llaç groc. Aquesta ha estat la imatge de la sessió de constitució del Parlament que ha servit per escollir la Mesa. Com estava previst, el republicà Roger Torrent en serà el President. I l'acompanyaran una diputada més d'ERC, dos de Junts per Catalunya, dos de Ciutadans i un del PSC. Majoria independentista que haurà de permetre interpretacions del reglament generoses.

Torrent, ha dedicat el seu primer discurs al capdavant del càrrec al seu compromís per "contribuir a cosir la societat catalana" i "tornar la política al centre de tot" després del "moment complex" que assegura que viu Catalunya. A més, s'ha marcat com el primer dels seus objectius ajudar a "recuperar les institucions catalanes i tornar-les a mans dels ciutadans", rebutjant així els efectes de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

El nou president de la cambra ha rebut 65 vots (d'Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP) pels 56 del candidat de Ciutadans Jose Maria Espejo Saavedra (vots de Ciutadans, el PSC i el PP). Hi hagut 9 abstencions.

En total han votat 130 diputats gràcies al fet que Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sánchez, tots tres a presó han pogut delegar el vot. En canvi, els que cinc diputats que són a Brussel·les ni ho havien sol·licitat i no han votat. Aquests són Toni Comin, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig i

I és que Carles Puigdemont segueix sent la gran incògnita que no s'ha resolt en aquest ple. El pacte entre Esquerra i Junts per Catalunya per triar a Roger Torrent també inclou "proposar" a Puigdemont com a candidat a la presidència en la sessió d'investidura. Però no han explicat com ni tan sols si estaran d'acord en fer-ho de forma telemàtica. El termini per acabar d'esvair els dubtes acaba el 31 de gener, data màxima per convocar el ple d'investidura.