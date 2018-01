Aquest dimecres comença la dotzena legislatura amb la constitució del nou Parlament i l’elecció de la mesa. Apurant terminis, Esquerra Republicana ha anunciat aquest dimarts a la tarda que la persona que substituirà Carme Forcadell a la presidència del Parlament serà Roger Torrent, de 38 anys, el més jove de la història. Una incògnita menys en un procés que hauria d’acabar en un parell de setmanes amb l’elecció del nou president de la Generalitat.

Poc més de dos anys des de l´última constitució de la mesa d’edat per elegir la mesa del Parlament de l’onzena legislatura, que acabaria presidint la xertolina Carme Forcadell. Llavors, Artur Mas arribava al Parlament com a màxima autoritat del país. El canareu Germà Bel i la tortosina Meritxell Roigé acabaven de ser elegits diputats i el rapitenc Lluís Salvadó entrava al saló de plens al costat de Roger Torrent, qui aquest dimecres s'elegeix nou president del Parlament.

Però des d’aquell 26 d’octubre del 2015 a la jornada d’aquest dimecres moltes coses han canviat. Diputats exiliats a Brussel·les, diputats empresonats, un article 155 encara en vigor i moltes incerteses sobre el futur govern, com s’elegirà el futur president de la Generalitat i quina serà la reacció de l’estat espanyol.

De moment, el president destituït, Carles Puigdemont, ha jurat per imperatiu legal la Constitució i l'Estatut com a pas previ a obtenir la seva condició com a diputat. El tràmit, l’ha completat amb un afegitó, dient que promet actuar amb plena fidelitat a la voluntat del poble.