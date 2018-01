Convergència Democràtica de Catalunya ha estat condemnada a pagar 6,6 milions d’euros arran del cas Palau. Ho haurà de fer com a responsable civil a títol lucratiu pel cobrament de comissions il·legals de Ferrovial a través del Palau de la Música. El cas va implicar que diferents seus de Convergència passaven a ser garantia judicial per cobrir la fiança imposada a la formació. Tres d’elles, a les Terres de l’Ebre. Les de Tortosa, Amposta i Móra d’Ebre. Amb la sentència, que ja s’ha anunciat que es recorrerà, sembla complicat que les seus tinguin un futur lligat al PDECat.

Fa temps que Convergència, primer, i el PDECat, després, buscaven noves seus a Tortosa, Amposta i Móra d’Ebre. De fet, a la capital del Montsià ja la van canviar el passat mes de juny. I és que des de fa mes de dos anys i mig aquestes seus havien estat utilitzades per Convergència com a garantia judicial pel cas Palau. Avui, amb la sentència que condemna el partit a pagar 6,6 milions d’euros, sembla que aquestes seus no tenen gaire futur per a l’actual PDECat, més enllà que per a pagar part de la condemna.

La sentència del cas Palau de la Música ha condemnat a Fèlix Millet a nou anys de presó, a Jordi Montull a set anys, a Gemma Montull a quatre, i a CDC a pagar 6,6 milions d’euros. En declaracions a l’ACN, l’expresident de la Generalitat, Artur Mas ha dit que la sentència ha estat més dura del que esperava i ha reiterat que no hi va haver irregularitats en l’adjudicació d’obra pública mentre ell dirigia el Govern.