Les relacions de veïnatge entre Aragó i Catalunya no viuen el seu millor moment. La polèmica per la propietat de les obres d’art del monestir de Sixena fa anys que és al centre de la polèmica. Ara, però, el president d’Aragó, el socialista Javier Lambán, acaba d’afegir més llenya al foc.

Diversos alcaldes de Lleida i les Terres de l’Ebre (com per exemple Flix) han rebut el llibre 'Tejidos de Vecindad' que ha publicat el govern aragonès amb la voluntat d''estrènyer llaços'', ''posar ponts'' i ''estimular el diàleg”. En realitat, però, la publicació és un dard enverinat: en el pròleg Lambán i el president de la Diputació de Saragossa, Juan Antonio Sánchez, critiquen el ''separatisme' i la negativa catalana a acatar les sentències que ordenaven el lliurament de les obres de Sixena. A més, el text carrega contra la “pretensió il·legal de transvasar a Barcelona aigua de la conca de l’Ebre i contra la exigència unilateral de cabals per al Delta, cosa que suposaria de fet la supressió de la reserva hídrica” que estableix l’Estatut aragonès.