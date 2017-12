Els resultats de les eleccions del 21D han donat la victòria a les Terres de l'Ebre per a la candidatura d'Esquerra Republicana. Han obtingut 34.212 vots, el 34,4%. A set punts de diferència se situa la segona força guanyadora, Junts per Catalunya. Obtenen el 26,8% dels vots, un total de 26.650.

Amb aquests resultats, les Terres de l'Ebre tindran tres diputats ebrencs per la demarcació de Tarragona: la dirigent de Junts per Catalunya Mònica Sales, i els republicans Lluís Salvadó i Irene Fornós. S'hi ha de sumar la també republicana ebrenca Carme Forcadell, que ha sigut escollida per la demarcació de Barcelona.

La força obtinguda per ERC i JxCat aquest 2017 és més elevada que la que van tindre a les eleccions del 2015: aleshores concorrien de manera única en la llista de Junts pel Sí, que va assolir el 53,8% a les Terres de l'Ebre. Dos anys després, la suma de les dos forces arriba al 61,2%. Una diferència de més de 8 punts. A això se suma el 4,1% de la CUP, amb la qual cosa el bloc independentista assoleix el 65,3% dels vots a l'Ebre.

Per contra, destaca l'augment viscut per la candidatura de Ciutadans, que tot i no haver fet pràcticament campanya al territori (només van fer un acte a Tortosa i el primer candidat ebrenc se situava en novena posició a la llista) han quedat com a tercera força, amb el 15,2%. Al 2015, el suport a la formació taronja va ser del 9,4%.

La participació és una altra de les dades protagonistes de la nit: a les Terres de l'Ebre han votat el 79,3%, quatre punts i mig més que al 2015, quan ja es va marcar una fita amb el 74,9% de participació.

Salvadó, Fornós, Forcadell i Sales seran les veus ebrenques al Parlament

El Parlament de Catalunya tornarà a tenir quatre diputats de les Terres de l’Ebre, tres d’Esquerra i un de Junts per Catalunya. Dos repeteixen, els republicans Lluís Salvadó i Carme Forcadell, mentre que s’incorporen la independent per Esquerra, Irene Fornós, i la presidenta del PDeCAT a l’Ebre, Mònica Sales, per Junts per Catalunya.