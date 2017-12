En les últimes eleccions al Parlament, les celebrades el 27 de setembre del 2015, quatre ebrencs van ser escollits diputats al Parlament. Tots quatre de Junts pel Sí. De cara a les eleccions d’aquest dijous, diferents enquestes apunten que entre tres i cinc ebrencs podrien entrar a la Cambra catalana. Esquerra en tindria tres assegurats, Junts per Catalunya tindria bastantes possibilitats d’entrar-ne un i el PSC, amb bon resultats a la demarcació, també podria sumar un diputat ebrenc al Parlament.

Resulta molt fàcil trobar imatge d’arxiu amb tots els ebrencs que van ser elegits diputats al Parlament ara fa dos anys i gairebé tres mesos. Bàsicament perquè van fer campanya conjunta per la mateixa coalició: Junts pel Sí. Tres van ser elegits per la demarcació de Tarragona, el cap de llista, el canareu Germà Bel; el rapitenc Lluís Salvadó, que anava de número 6, i la tortosina Meritxell Roigé, com a número 8 de la candidatura. Junts pel Sí va obtenir 9 diputats per la circumscripció de Tarragona. La quarta representant de l’Ebre, la xertolina Carme Forcadell, va ser elegida com a número 2 de la llista per Barcelona. Només dos van acabar la legislatura com a diputats, la tortosina Meritxell Roigé, i el canareu Germà Bel. Curiosament, cap dels dos repeteix en llistes. Forcadell va deixar la seua acta de diputada per presidir el Parlament, i Lluís Salvadó per poder-se centrar en la labor de secretari d’Hisenda. PSC, PP, la CUP ni Catalunya Sí que es Pot van obtenir representació ebrenca.

Pel que fa a les eleccions d’aquest dijous, totes les enquestes publicades asseguren l’elecció dels candidats d’Esquerra, Lluís Salvadó i Irene Fornós, números 3 i 4 per Tarragona, respectivament, a més de Carme Forcadell, número 4 per Barcelona. Algunes enquestes, no totes, també inclourien la jesusenca Mònica Sales, de Junts per Catalunya, número 4 de la llista. Menys probable, però també amb opcions, es troba la possibilitat que el número 3 per Tarragona de la llista del PSC, l’ex Unió Joan Caballol, de Tortosa, també entri al Parlament. Fa dos anys, els socialistes van obtenir dos representants per la circumscripció. Hi hauria d’haver resultats molt sorprenents perquè els ebrencs de la resta de partits entressin al Parlament. Ni el deltebrenc Tomàs Castells, número 2 del PP; ni la canareva Èrica Bel, tres de la CUP; ni el rapitenc Carlos Sanchís, 3 de Catalunya en Comú-Podem tindrien possibilitats, com tampoc cap representant ebrenc de Ciutadans.

130.000 ebrencs, convocats a les urnes

Unes 130.000 persones de les Terres de l’Ebre estan convocades a les urnes aquest dijous per elegir els seus representants al Parlament. En unes eleccions excepcionals després de l’activació de l’article 155, la campanya ha girat al voltant de la visió de país de les diferents formacions més que en les propostes concretes per a cada territori. I ara arriba l’hora de la veritat per saber qui té més suports, també a l’Ebre.

La Junta Electoral de Zona, hiperactiva des del minut u de la campanya electoral, ja ha fet arribar als diferents espais de votació del territori les urnes amb les quals uns 130.000 ebrencs estan convocats per expressar el seu sentit de vot. Els col·legis obriran, com és habitual, a les nou del matí i tancaran a les vuit el vespre. Al ser un dia laborable, les empreses hauran de concedir fins a quatre hores als seus treballadors per anar a votar. A la mateixa mesa electoral, el treballador podrà demanar un certificat conforme ha anat a votar. I si la Junta Electoral Central no pren una decisió en contra d’última hora, en principi els ciutadans podran votar amb símbols diversos com els llaços grocs. Qui no en podran portar seran els membres de la mesa, els interventors i els apoderats.

S’espera una participació alta, similar o superior al voltant del 75% dels electors que es va produir tant a les Terres de l’Ebre com al conjunt de Catalunya en les eleccions al Parlament del 2015. Recordem que en aquelles eleccions, que també es van considerar com excepcionals, la intenció de vot va pujar uns deu punts respecte als comicis anteriors. Recordem que a la circumscripció de Tarragona, la coalició Junts pel Sí va obtenir 9 diputats, la meitat del total, mentre que la gran sorpresa va ser el fort ascens de Ciutadans, que va passar d’un a quatre diputats. El PSC en va perdre un i se’n va quedar amb dos, mentre que els tres diputats restants es van repartir a parts iguals entre el PP, la CUP i Catalunya Sí que es Pot. A les Terres de l’Ebre, la coalició entre convergents i republicans es va emportar més d’un 54% de les paperetes, seguida molt de lluny del PSC, amb el 10,3%; Ciutadans el nou i mig per cent, el PP el 8,3, la CUP el 8% i Catalunya Sí que es Pot va fregar el 5%.