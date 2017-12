Segons informa el Setmanari l'Ebre, el dilluns 11 de desembre, tal com estava estipulat a l'acord entre ERC i PDeCAT, es van registrar les mocions de censura als consells comarcals del Baix Ebre i el Montsià per traure el PSC de la presidència de les dos institucions comarcals. En el cas del Baix Ebre, la moció ha estat signada per 15 consellers comarcals, 8 del PDeCAT i 7 d'ERC.

En canvi no han subscrit la moció de censura els dos representants del Partit Demòcrata de Deltebre, Kilian Franch i Carlos Serra, com tampoc ho ha fet la representant d'ERC de l'Ametlla de Mar, Mayte Puell. La versió oficial és que aquests tres consellers no han signat la moció per qüestions d'agenda, però és força simptomàtic que hagen estat just aquests tres consellers els que no l'hagen subscrit.

La rivalitat entre l'alcalde de Deltebre del PDe- CAT, Lluís Soler, i els representants d'ERC al Baix Ebre han estat força evidents al llarg d'aquesta legislatura, sobretot quan els republicans ostentaven la presidència de l'ens comarcal. Entre les qüestions que els han enfrontat hi ha la gestió del centre Ebreterra i la gestió dels residus, després que Deltebre retirés al Consell Comarcal les competències en la recollida de les escombraries. També hi ha hagut molta rivalitat en el si del Copate i en el Consorci Lidebre.

