Dimarts hi ha eleccions a la Zona Delta de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre. Dani Forcadell, pagès i membre d'Unió de Pagesos -també regidor d'ERC a Amposta- s'ha presentat per tombar l'actual president des de fa dècades, Manolo Masià. Hores abans, serà denunciat pel fill, Manel Masià, després d'haver denunciat públicament manca de transparència i contractacions familiars.

"Ha faltat a la veritat reiteradament i amb traïdoria perquè coneix la veritat de la situació contractual però continua amb les seves acusacions com a part de l’estratègia electoral", apunta Manel Masià fill, que en un comunicat ha anunciat que dilluns presentarà una denúncia als jutjats d'Amposta contra Forcadell per calúmnies i injúries.

El també president del Pdecat a Amposta creu que la campanya i la convocatòria per renovar la presidència i part de la Junta "han traspassat fronteres i s’han convertit en unes 'eleccions de poder' per al partit que governa l’ajuntament d’Amposta (Esquerra), fet que es rumoreja amb l’alcalde i treballadors de l’Ajuntament, fent visites i demanant els vots per al seu candidat, Dani Forcadell, d’una manera descarada i barroera utilitzant espais públics".

En les darreres setmanes, Forcadell ha posat en tela de dubte la política de contractacions al si de la Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre. "Si bé com a empresari el meu estudi de disseny, novuolo design, sempre que ha treballat per a la Comunitat de Regants ho ha fet via concurs, sense que fos necessari, però per garantir el bon nom, la transparència i la bona gestió de l’entitat, declaro que mai ho ha fet per a la zona Delta, que és realment l’objecte de les votacions", diu Masià fill al comunicat.

"Declaro púbicament que el meu estudi de disseny durant els dos últims anys la facturació amb la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre no ha arribat a l’1% de la facturació total. Què en els últims 5 anys ni suma un total del 2% de la meva facturació global", afirma. Masià fill veu les afirmacions de Forcadell "com una provocació i un atac personal per ser d'un partit de l'oposició".