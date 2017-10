Com arreu de Catalunya, molts ajuntaments de les Terres de l’Ebre van obrir portes simbòlicament aquest 12 d’octubre, dia de la Hispanitat. Els regidors i alcaldes d’ERC i el PDeCat van aprofitar per reunir-se i avançar feina.

L’ajuntament de Tortosa ha obert de 10h a 13h del matí, però sense atenció al públic. L’equip de govern de Ferran Bel van reunir-se amb els responsables de les seves respectives àrees i van atendre visites ciutadanes. En declaracions a ACN, Bel ha considerat innecessari canviar el calendari laboral dels treballadors en aquest moment i ha afegit que “si s’ha de fer, ja es farà en el seu moment”.

Com a fet anecdòtic, es van despenjar les banderes de la balconada de l’ajuntament per enviar-les a la bugaderia, deixant l'edifici consistorial sense cap ensenya el dia de la festa nacional espanyola. A la capital del Baix Ebre, l’únic acte oficial va ser una missa en honor a la Verge del Pilar per part del Centre Aragonès.

Els equips de govern d’Amposta, Alcanar, la Ràpita o Móra d’Ebre, per dir alguns, també es van reunir seguint la seva agenda habitual. Al de Deltebre, a més a més, van obrir el consistori a la ciutadania en horari habitual, de 8 i mitja a dos de la tarda.

A Flix es van obrir la majoria dels serveis municipals: les oficines de l’ajuntament, la biblioteca municipal, el mercat i el Casal de Joves i la ràdio va emetre la seva programació diària. L’alcalde de la Torre de l’Espanyol, el republicà Joan Juncà, també va anar treballar i va anar més enllà. Va proposar que al 2018 es faci festa el 23 d’abril, diada de Sant Jordi, enlloc del 12 d’octubre, dia de Hispanitat.