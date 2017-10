El trencament del pacte de govern al Consell Comarcal del Montsià entre ERC i el PSC ha obert la possibilitat a què els republicans, si es posen d'acord amb el PDeCAT, presentin una moció de censura que tregui els socialistes ara en minoria, del govern, "obrim ponts per engegar una moció de censura, per responsabilitat i coherència i si mirem la correlació de forces, és molt fàcil d'entendre que ens hàgim posat en contacte amb el PDeCAT".

Actualment, el PSC només disposa de 5 consellers, per 9 consellers que ostenten tant ERC com PDeCAT, als que s'ha de sumar 1 conseller cadascun per a PP i Entesa. L'exvicepresidenta del Consell Comarcal del Montsià i regidora de l'Ajuntament d'Alcanar, va deixar molt clar, que el trencament del pacte, "va obeir exclusivament a la deslleialtat de l'actual president, el socialista Francesc Miró. La nostra relació amb la resta de consellers ha estat inqüestionable i no ha estat fàcil, ja que no estava entre les nostres intencions, doncs la convivència durant tot aquest temps ha estat impecable". Cal recordar que ERC va atribuir com a motiu del trencament, el fet que el president de l'ens, Francesc Miró, en plena campanya, interceptes i poses a disposició dels Mossos d'Esquadra, uns cartells de promoció del referèndum, que havien arribat a la seu del Consell Comarcal, i que ho fes sense comunicar-ho abans a ningú d'ERC.