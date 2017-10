El trencament del pacte entre Esquerra Republicana i el PSC deixa els socialistes en minoria la Consell Comarcal del Monstià. Aquest dimarts el republicans van anunciar que retiraven la confiança al socialista Francesc Miró per haver intervingut propaganda institucional per fomentar la participació al referèndum de l'1 d'octubre.

Els cartells havien arribat a la seu del Consell Comarcal del Montsià per a ser distribuïts entre els ajuntaments de la comarca. Miró, però, considera que el trencament del pacte no està justificat. Així ho ha explicat aquest matí en roda de premsa. Aquestes són els punts que defensa el partit socialista.

Aquests són els punts que defensen els socialistes del Montsià:

"Que ERC cedeix un cop més a les pressions i imposicions de la CUP. La CUP demanava la ruptura de l'acord progressista de Govern al Montsià i ERC en qüestió d'hores cedia. La CUP proposa i ERC disposa. Un mal auguri pel Montsià i pel conjunt del país. 2.- Censurem de manera rotunda la decisió del grup d'ERC de posar punt i final a l'acord de progrés al Consell Comarcal del Montsià. No és solament una mala notícia per als socialistes, sinó una mala notícia per al conjunt de la ciutadania del Montsià, pensi el que pensi i cregui el que cregui sobre el tema nacional".

"Rebutgem per falses les acusacions de deslleialtat. No hi ha hagut cap deslleialtat per part dels socialistes, ni s'explica quina és aquesta suposada deslleialtat. De fet, vaig ser investit president el mes de juliol i som a principis d'octubre, amb l'estiu per mig. En un context en què els consellers d’ERC han estat més pel procés que pel dia a dia de les necessitats dels ciutadans als que ens devem. Hem estat sols durant tot aquest període. De fet la Vice-presidenta ha acudit en molt poques ocasions al seu lloc de treball. No hi ha explicació raonable que pugui justificar aquesta pèrdua de confiança en un període tant curt de temps. No hi ha explicació perquè no existeix".

"Així mateix no té cap sentit el fet de que el gerent, que va ser proposat per ERC, continuï exercint les seves funcions amb un equip de govern en el que no hi té confiança".

"Per contra, els socialistes sempre hem estat lleials durant els dos anys de Govern en que ha presidit ERC tot i les diferències sorgides pròpies d’un govern de coalició, i ho som ara també. Tot i no compartir el seus anhels independentistes vam deixar clar des d’un primer moment que nosaltres no estaríem fora de la Constitució ni de l’Estatut de Catalunya. Hem complit amb el contingut de l'acord al que vàrem arribar pensant en l'interès general dels veïns d'aquesta comarca des d'una vessant progressista i d'esquerres. Són altres, els consellers d'ERC, els que dinamiten ara aquest acord amb uns arguments sense fonaments sòlids. Ells sabran les seves autèntiques motivacions més enllà de les exigències de la CUP".

"No s’entén tampoc una ruptura unilateral d'un acord que el mateix grup d'ERC deia fa menys de tres mesos que era molt satisfactori. Perquè si aleshores era satisfactori ara es vol dinamitar? Tampoc s’entén que no hagin volgut en cap moment parlar sobre les possibles diferències sorgides en el dia a dia. I tampoc comprenem que el canal de comunicació pel qual ens hem assabentat de la seva decisió hagi estat la premsa i no una conversa amb el grup comarcal".

"Finalment volem reiterar la nostra lleialtat als principis que van inspirar un acord que era en clau de territori: per cohesionar el Montsià i desenvolupar social i econòmicament la comarca. Són altres els que han decidit llençar-los per la borda, no nosaltres. Els socialistes no coneixem, ni conec, la rancúnia ni el ressentiment, ben al contrari, estarem treballant des del Consell Comarcal perquè una institució com la nostra no pot estar aturada al caprici d’un grup polític i quedar paralitzada".