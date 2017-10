El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet efectiu el "mandat del poble" expressat al referèndum de l'1 d'octubre i ha declarat la independència de Catalunya en virtut d'allò que estableix la Llei aprovada el mes passat al Parlament. Just a continuació ha llançat un gest de "responsabilitat i generositat per estendre la mà" a les institucions de l'Estat espanyol perquè en les pròximes setmanes emprenguen un diàleg per arribar a una entesa.

El discurs de Puigdemont ha criticat la repressió que ha aplicat el govern de l’Estat no només a la jornada de l’1 d’octubre amb les càrregues policials i els intents d’impedir la votació, sinó també en la seua actitud durant els últims anys envers Catalunya.

En aquest sentit, ha recordat que han demanat en fins a 18 ocasions fer un referèndum acordat amb l’Estat, com ja va fer Escòcia, i que han topat amb la negativa sistemàtica. A més, ha assenyalat que malgrat seguir els processos previstos a la Constitució Espanyola, amb l’aprovació d’un nou Estatut per a Catalunya, l’acció combinada del Congrés i el Tribunal Constitucional van convertir la proposta catalana en irreconeixible. El resultat és una “humiliació” per a Catalunya, ha remarcat.