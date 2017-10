El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha iniciat la seva compareixença davant del Parlament assegurant que el seu discurs no hi haurà "amenaces, ni xantatges ni insults". Enmig d'una expectació sense precedents i una hora més tard del previst, el president de la Generalitat ha defensat que el moment és "prou seriós" com perquè tothom assumeixi la responsabilitat de "desescalar" la situació i no contribuir a incrementar-la.

Així mateix, ha afegit en la part inicial del seu discurs que les conseqüències polítiques dels resultats de l'1-O no és "una decisió personal ni una dèria de ningú" sinó que correspon a la voluntat del Govern de mantenir el compromís de celebrar el referèndum.