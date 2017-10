El grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Móra la Nova governarà en minoria a partir d'aquest moment. Avui han posat punt final al pacte que mantenien amb el PSC, com a conseqüència dels fets produïts abans i després de la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre.

La decisió l’ha pres l’assemblea local d’Esquerra de Móra la Nova per la resposta del PSC a les càrregues policials de l’1 d’octubre, que van patir també a la localitat. Els republicans la consideren insuficient, a més d'estar en total desacord amb la posició del PSC en relació amb la situació política de Catalunya.

En qualsevol cas, el Partit Socialista i Esquerra mantindran bones relacions a nivell municipal. Els socialistes facilitaran la governabilitat de l’ajuntament, pactant punt per punt amb l’equip de govern i fent d’oposició al mateix temps.

Les bases d'ERC també han descartat formar govern amb el grup municipal del PDECat, que encapçala l’exalcalde i delegat territorial de Cultura, Ferran Bladé.

Les regidories que ocupava el PSC, les de turismes i urbanisme, es repartiran entre l’equip de govern d’Esquerra però encara no s’ha anunciat com. L’anunci s’ha aquest migdia en una roda de premsa però no es farà oficial fins a final de mes, un cop passi la fira multisectorial del municipi. Han estat presents els dos edils socialistes, Jordi López i Carlos Trinchan; i dos d'ERC: l’alcalde Francesc Xavier Moliné i el primer tinent d’alcalde Jesús Álvarez.