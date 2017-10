Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) farà públic aquest dimarts al migdia el trencament del pacte de govern que mantenia amb el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a la comarca del Montsià, segons han confirmat a Ebredigital.cat fonts de la direcció. La decisió política ja s'ha traslladat al PSC i està previst que al llarg del dia d'avui es faça pública.

Això comportarà que el socialista Francesc Miró, també regidor a l'Ajuntament d'Amposta deixarà la presidència fruit d'una moció de censura. El motiu d'aquesta decisió política arranca en el fet de que Miró va intervindre propaganda institucional per fomentar la participació al referèndum de l'1 d'octubre, quan aquests cartells van arribar a la seu del Consell Comarcal del Montsià per a ser distribuïts entre els ajuntaments de la comarca. Una decisió "molt polèmica" que no va agradar Esquerra, qui ja va anunciar llavors que obria un període de reflexió per decidir més endavant, passat l'1-O, què faria al respecte d'aquest govern compartit. En aquell moment Francesc Miró va explicar que havia actuat per garantir "la legalitat".

El trencament de la majoria al Montsià comportarà, amb tota probabilitat, l'entrada del PDeCAT al govern del Consell Comarcal del Montsià, i és del tot probable que la presidència també siga per al partit de l'antiga Convergència. La persona que es perfila com la candidata més ben situada per accedir al càrrec, amb un pacte ERC-PDeCAT serà l'exalcaldessa d'Ulldecona, Núria Balagué, regidora a l'oposició d'aquest ajuntament. Les fonts consultades per Ebredigital.cat asseguren que aquest trencament entre ERC i PSC no afectarà al Consell Comarcal del Baix Ebre, que té com a president al socialista Enric Roig, ja que ERC i PDeCAT no ha pogut arribar a un acord que hauria afectat a d'altres institucions.