Prop de mig miler de persones participen en la primera gran mobilització de l'ANC a les Terres de l'Ebre per la campanya del referèndum de l'1 d'octubre.

Com tots els estius, l'Assemblea Nacional Catalana ha engagat la seva campanya d'estiu que serveix per mobilitzar les seues bases d'arreu del país de cara a la gran manifestació de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya.

Des de l'ANC de les Terres de l'Ebre van convocar prop de mig miler de persones per dibuixar un 'Sí' gegant a la platja dels Eucaliptus (Amposta). La mateixa imatge que l'ANC i la resta d'entitats sobiranistes fan servir en la seva campanya a favor de la independència en el referèndum convocat l'1 d'octubre.

El coordinador de l'ANC de les Terres de l'Ebre, Manel Alves, ha valorat amb "molta satisafacció" la resposta de la gent a la convocatòria d'aquest diumenge a la tarda. "Notem a l'ambient que la gent té ganes, que ara sí arribem al final i que l'1 d'octubre decidirem el futur d'aquest país".

Al costat dels incondicionals de l'Assemblea (tant de l'Ebre com d'altres punts i de Catalunya i fins i tot del Matarranya) hi havia una petita representació d'Esquerra Republicana i el Partit Demòcrata. Tant l'alcalde de Roquetes, Paco Gas (ERC), com la presidenta del PDECat a l'Ebre, Mònica Sales, van apuntar a la necessitat d'estar mobilitzats i de participar massivament al referèndum com a garantia del seu reconeixement.

Enguany, la gran manifestació de l’11 de setembre s’ha convocat a Barcelona. Milers de persones ompliran una gran creu formada pel Passeig de Gràcia, el Carrer Aragó i la Plaça Catalunya.