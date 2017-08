La Fiscalia de l’Audiència Nacional va denunciar vuit ajuntaments per donar suport a la declaració independentista del Parlament de Catalunya en mocions dels plens. Els va acusar de rebel·lió o sedició, a més de prevaricació, desobediència, ús indegut de fons públics i usurpació de funcions. Amb el tems, les denúncies s’han anat arxivant, en considerar que no hi ha delicte. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, però, ha assegurat que el municipi és l’únic encara investigat.

"Es va obrir la causa judicial en contra de diferents ajuntaments i de la qual penja la investigació de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). S'han anat tancant però la de Deltebre segueix igual". L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha avançat en una entrevista a Canal Terres de l'Ebre que el municipi és l'únic de Catalunya encara investigat per l'Audiència Nacional per haver donat suport en sessió plenària a la resolució independentista del Parlament de Catalunya. Des de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) també ho confirmen.

Fonts jurídiques, però, creuen que la denúncia a Deltebre seguirà el mateix recorregut que les altres que s'han acabat arxivant. Celrà, Girona, Igualda, la Seu d'Urgell, Sant Cugat del Vallès, Premià de Dalt i Vic també van ser denunciats per la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Se'ls acusava de rebel·lió o sedició, a més de prevaricació, desobediència, ús indegut de fons públics i usurpació de funcions. Els jutjats d'instrucció de l'Audiència Nacional han anat arxivant les causes en no apreciar delicte.

Segons l'AMI, el nombre de denúncies cap ajuntaments i consells comarcals suma més de 300 processos. Els motius: impulsar la “sobirania fiscal” (106), no penjar la bandera espanyola (105), pagar la quota anual de l’Associació de Municipis per la Independència o la seva pertinença a l’entitat (96), declarar-se “territori català lliure i sobirà” (47) o la contractació de trens a l’Onze de Setembre de 2012.