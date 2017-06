L’Ajuntament de La Ràpita durà a terme al juliol una consulta per realitzar els primers pressupostos participatius. La ciutadania podrà proposar i decidir en què es destinen 100.000 euros del pressupost municipal vigent.

La consulta que se sotmetrà a la consideració del veïnat inclourà tres propostes concretes, aportades per consens de tots els grups municipals, però també deixa una resposta oberta per tal que els votants puguin aportar la seva pròpia proposta. Les tres opcions explícites són un aparcament d’autocaravanes, la peatonalització del carrer del Pou de les Figueretes i la remodelació de l’avinguda dels Esports. La consulta es durà a terme entre el 12 i el 16 de juliol i hi podran participar les persones que hagin complit setze anys a data 12 de juliol i que estiguin empadronades al municipi de manera continuada com a mínim des de fa un any.

D’aquesta manera, el Govern municipal posa en marxa un nou procés per incentivar la participació ciutadana i apropar la gestió municipal a la població. “És la primera vegada que destinem una partida als pressupostos participatius perquè volen treballar per apropar la gestió municipal a la ciutadania i anem incorporant processos d’aquest tipus, aquesta vegada per tal que el veïnat pugui opinar sobre quins projectes considera prioritaris per dedicar-hi 100.000 euros d’inversió”, ha explicat el regidor d’Hisenda Albert Salvadó. L’Ajuntament distribuirà full informatius per explicar la consulta en el qual s’expliquen també les diverses opcions on invertir 100.000 euros del pressupost municipal.

Les opcions que figuren explícites, proposades pels grups municipals, són la creació d’un aparcament d’autocaravanes, un espai habilitat per tal que puguin estacionar de forma regulada els usuaris d’autocaravanes que arriben al municipi, un segment turístic en alça. Una segona opció és la peatonalització del carrer del Pou de les Figueretes, per tal d’adequar aquest lloc històric de la població com a espai de trobada, tot traslladant-hi, rehabilitat, el pou ubicat al darrera del mercat municipal. La tercera és la remodelació de l’avinguda dels Esports, amb l’arranjament de les rotondes existents en aquest eix viari cèntric de la ciutat.

Finalment, els ciutadans que vegin prioritaris altres projectes, també poden indicar la seva pròpia opció al quart apartat: altres inversions. “Aquesta opció oberta també ens permetrà veure si hi ha algun projecte que generi prou consens i que se’ns hagi escapat com a prioritari, i a la vegada ens permet anar detectant projectes que la ciutadania consideri interessants i que puguin incorporar a la planificació de cara a propers pressupostos”, ha apuntat Salvadó.

Durant els quatre dies previstos, del 12 al 16 de juliol, les persones que vulguin participar poden acudir amb les paperetes i dipositar-les als llocs habilitats, que són l’Ajuntament (dimecres, dijous i divendres de 8 a 15 hores), la biblioteca municipal (dimecres i divendres de 8 a 15 hores i dijous de 10 a 13.30 i de 14 a 20) i i l’oficina municipal de Turisme (de dimecres a diumenge de 9.30 a 14 i de 17 a 20). El recompte es farà el 17 de juliol a les 13 hores en un acte públic a la sala de juntes de l’Ajuntament.