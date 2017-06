La cantautora i activista Montse Castellà ha sigut la representant ebrenca que avui ha dut les Terres de l’Ebre a l’acte a favor del referèndum, de la democràcia i de la independència, a Montjuïc. Ha sigut una de les primeres participants i una de les que ha començat a aixecar els decibels en parlar del riu Ebre.

I és que Montse Gemma Castellà va començar, amb només 25 anys, la seua lluita social, convertint-se en la portaveu de la Plataforma en Defensa de l’Ebre ja des de les primeres assembles del 2000, quan llavors el principal protagonisme era de dos veterans, Manolo Tomàs (encara actiu, i també participant en algun acte independentista), i Àngel Aznar, exdirector de l’IES de l’Ebre actualment jubilat.

Avui ha sigut un gran dia per a Montse Castellà ja que, com a líder i portaveu del moviment social Trens Dignes, ha vestit la seua samarreta blava amb tirans d’estiu i amb el nus antitransvasament al pit i, lligant la lluita de fa 17 anys contra el transvasament amb la que ara protagonitza per la millora dels trens i amb la lluita pel dret a decidir. Ha fet una proclama per recordar, davant els 40.000 assistents que l’han sentit després de ser presentada com a “cantautora i activista” de les Terres de l’Ebre.

“Per l’equilibri territorial, per una mobilitat justa -especialment pels Trens Dignes-, i perquè ja ho sabeu, des de les Terres de l’Ebre i des de tot Catalunya, ‘Lo riu és vida’”, han sigut les seues paraules, seguint la consigna de l’organització (l’Assemblea Nacional Catalana i Òminum Cultural) de fer una proclama curta i directa.

https://twitter.com/montsecastella/status/873933992139128832?s=08