L’exregidora d’Urbanisme d’Amposta i actual portaveu del PDECAT, Isabel Ferré, exigeix a l’alcalde, Adam Tomàs, una rectificació pública, després de les insinuacions d’un presumpte finançament irregular del partit durant la campanya del 2015. Les sospites es van posar sobre la taula arran d’una factura de 15.000 per una direcció d’obra a l’Eucaliptus al 2011, aprovada 15 dies abans de les eleccions. Si l’alcalde no es retracta, Ferré presentarà una querella criminal per injúries i calúmnies.

L'exregidora d’Hisenda i Obres i Urbanisme, i actual portaveu de Convergència a l'Ajuntament d'Amposta, Isabel Ferré, ha realitzat una roda de premsa per a respondre les acusacions que ahir mateix llençava l'alcalde d'Amposta Adam Tomàs. Ferré ha mostrat la factura de la qual parlava Tomàs, on consten els 15.000 euros que un jutge ha dictaminat que l'Ajuntament d'Amposta no ha de pagar, a més dels seus informes tècnics pertinents. «Jo no he firmat mai res que no estigui validat pels tècnics de l'ajuntament, i sempre he estat molt escrupolosa en tot allò que envolta el meu treball».

«No permetré que Adam Tomàs posi en dubte el meu treball i la meva honorabilitat». És per això que la mateixa Isabel Ferré ha anunciat que ja té redactada una querella per injúries i calumnies contra l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, per expressar que aquesta factura era «presumptament una forma de finançament il·legal del nostre partit», abans però de presentar aquesta querella, Ferré ha demanat a Adam Tomàs «una rectificació pública i explícita, i li dono de temps fins al dimarts 13 de juny, si no ho fa, em veuré obligada a presentar la querella al jutjat». «Adam s'ha passat, ha llançat una acusació inadequada i falsa en contra meva i la del meu partit, potser va ser fruit d'un moment d'èxtasi, però va fer una afirmació exagera i d'una gran baixesa política, per això li demano que demani disculpes, i si no ho fa, el jutge decidirà», ha afegit. Ferré ha comentat que «Adam no pot tapar els problemes amb el seu equip de govern en acusacions personals en contra meva i del meu partit, perquè està creant una ombra de dubte en una persona que no ha fet res il·legal». Per finalitzar, Isabel Ferré ha comentat «les factures es firmen perquè tenen l'informe favorable dels tècnics i a més, amb la seva acusació no només fica la meva feina en entredit, sinó que també la dels tècnics i l'empresa».