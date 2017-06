L’Ajuntament d’Alcanar va fer efectiu, el passat 31 de maig, el pagament de 534.384,5 euros a l’empresa Turov, la meitat d’una indemnització d’1.068.769,03 € que li correspon a la promotora pels 8 apartaments, del total de 32 declarats il·legals situats a Alcanar- Platja.

Aquest pagament s’ha fet efectiu després que, el passat 27 d’abril de 2017, la representació processal de l’Ajuntament d’Alcanar formulés davant el Jutjat contenciós-administratiu núm. 2 de Tarragona una proposta de fraccionament del pagament de la indemnització. Posteriorment, el 24 de maig de 2017, l’administrador concursal de Turov va acceptar aquest fraccionament, el primer pagament es va efectuar el passat 31 de maig i l’altre es realitzarà abans del 30 de setembre del 2018. L’acord també exonera el consistori canareu de pagar interessos per les demores en el compliment dels terminis de pagament derivades del procés jurídic.



Paral·lelament, la Junta de Govern Local (JGL) va aprovar, el passat dijous 25 de maig, un decret que anul·la la suspensió de l’enderroc i reactiva el procés de demolició dels 32 apartaments, acatant així l’última interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona.



També es va acordar, tal com demanava aquesta interlocutòria, que s’iniciaran els tràmits corresponents per tal de constituir les garanties necessàries per a respondre dels pagaments de les eventuals indemnitzacions com a conseqüència de la responsabilitat patrimonial en què pogués incórrer l’Ajuntament d’Alcanar derivada de l’enderroc dels 24 habitatges restants de l’edifici del carrer Bugamvília núm. 3. Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar, ha explicat que si el jutjat ho accepta com a mètode de garantia, “l’Ajuntament aprovarà en ple municipal un compromís de fer front a les eventuals indemnitzacions pels apartaments dels veïns i veïnes afectats”.



La JGL també va acordar notificar els propietaris i ocupants de l’immoble afectat sobre la reactivació del procés d’enderroc, així com a RIGEL OVER S.L, l’empresa que ha d’executar l’obra, després d’aconseguir el contracte per un concurs públic de licitació. L’alcalde, però, recorda que “l’Ajuntament segueix allò que dicta la sentència i ja ha engegat tots els tràmits administratius corresponents, però, a causa de la complexitat de l’actuació, no pot saber quina serà la data prevista per a portar a terme les obres d’enderrocament”.