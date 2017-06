Ofensiva parlamentària d’Esquerra Republicana a Madrid per exigir responsabilitats i el desmantellament de la plataforma Castor. El diputat republicà Jordi Salvador ha denunciat que esta iniciativa topa amb el bloqueig del Partit Popular, Ciutadans i el PSOE.

El diputat al Congrés Jordi Salvador i el senador Miquel Aubà han presentat aquest matí l’‘ofensiva d’iniciatives parlamentàries’ que el grup d’Esquerra Republicana ha registrat a les Corts espanyoles sobre el desmantellament immediat del Castor i l’esclariment de la seva tramitació.

Salvador ha afirmat que ‘el Castor no té un pam de net i tant PP com PSOE han impedit que puguem saber la veritat. Aquest projecte és una gran presa de pèl i de diners a la ciutadania’. El diputat, que ha incidit en l’‘opacitat de tot el projecte Castor’ i ha fet saber que Esquerra ha demanat formalment una còpia de l’informe confidencial de la Secretaria d’Estat d’Energia que va aparèixer al programa ‘Salvados’, on s’apuntava l’increment desmesurat de costos del projecte i una possible ‘autoadjudicació’ de l’obra.

El grup d’Esquerra també ha registrat una Proposició No de Llei al Congrés de Diputats on demana al Govern una ordre de clausura definitiva del magatzem de gas submarí Castor, el segellat dels pous i el desmantellament immediat de totes les instal·lacions marítimes i terrestres. A més, demana revertir els danys als afectats i l’elaboració de diversos estudis o informes de tipus jurídic sobre l’operativitat de les instal·lacions, de tipus tècnic sobre el projecte i un altre sobre el risc sísmic.

El darrer punt de la Proposició sol·licita al Tribunal de Comptes la fiscalització de tot el procés economicoadministratiu relacionat amb el Castor. Per reforçar aquesta demanda, Esquerra també ha registrat davant la Comissió Mixta Congrés-Senat per a les relacions amb el Tribunal de Comptes una Proposta de Fiscalització, perquè s’encomani al Tribunal de Comptes l’elaboració d’un Informe de Fiscalització específic sobre el Castor.

Segons Salvador, ‘el procés d’autorització, construcció i indemnització està ple d’opacitats que han fet impossible aclarir, fins ara, qui van ser els responsables, perquè es va acabar fent i quines irregularitats s’han pogut produir’. El diputat ha recordat que tenen registrada una petició a la Comissió d’Energia del Congrés per crear una Subcomissió d’Investigació sobre el Castor i ha aprofitat per denunciar ‘com el búnquer format per PP, PSOE i Ciutadans, controlen les meses de les cambres i les comissions actuen de manera col·legiada impedint que les iniciatives sobre el Castor puguin prosperar’.

Tal com ja va fer el senador Miquel Aubà al Senat, el grup d’Esquerra al Congrés també ha demanat la compareixença del ministre per donar explicacions i ha registrat 13 preguntes per escrit al Govern per conèixer quan se segellaran els pous, es clausurarà la planta i es desmantellaran les instal·lacions.

‘Tenim la sensació que el PP no té cap interès per desmantellar el més ràpid possible el Castor i que ja li va bé que el consumidors segueixin pagant els 15,7 milions anuals a Enagas per mantenir-lo hibernat’, ha afirmat el senador Aubà. En aquest sentit, algunes de les preguntes presentades al govern demanen saber la relació detallada dels costos de la hibernació de la planta durant els darrers dos anys.