La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) pressionarà el govern estatal perquè pose a disposició dels consistoris els diners que ha generat l'estalvi dels ajuntaments des de l'inici de la crisi.

Aquesta és la conclusió de la junta extraordinària que l'ens va fer dijous a la seua seu, a Madrid, a la qual van assistir, entre d’altres, l'alcaldessa i presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i l’alcalde de Tortosa i diputat, Ferran Bel.

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies va aprovar dijous una resolució per exigir al govern que introduïsca una esmena a la disposició addicional del projecte de pressupostos que limita la utilització del superàvit per part dels consistoris. Segons l’ens, aquesta disposició impedeix invertir perquè obliga a completar els tràmits per invertir els fons abans del final d’enguany.

La FEMP vol forçar la incorporació de l’esmena a partir dels vots dels partits de l’oposició, ara que el PP no té majoria absoluta. L’entitat calcula que els ajuntaments estatals han perdut 99.000 treballadors des de l’inici de la crisi.