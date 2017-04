La Campanya dels Sediments es van reunir amb diversos diputats del Congrés a Madrid per presentar la proposició no de llei que posa sobre la taula la realització d’un projecte pilot per transferir sediments de s de l’embassament de Riba-Roja d’Ebre fins a la desembocadura del Delta de l’Ebre.

En la trobada hi van participar representants de SEO/BirdLife, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Ecologistes en Acció i la Comunitat de Regants-Sindicat Agrícola de l'Ebre. Els diputats presents van ser Pedro Arrojo i Jaume Moya (Podemos), Xavier Eritja (ERC), Marc Lamua Estanyol i Joan Ruiz Carbonell (PSOE), Ferran Bel (Grupo Mixto) i Jose Luis Martinez (Ciudadanos).



“Els diputats ens van agrair la profunditat de les propostes presentades i es van comprometre a treballar per mirar d'arribar a un consens i presentar algunes de les propostes conjuntament” han explicat els representants de la Campanya pels Sediments. En aquesta reunió, els diputats van proposar la possibilitat de fer una esmena als pressupostos que tindria l’objectiu de contemplar una partida pressupostaria per fer un estudi de l'estat de les comportes de fons de les preses de Mequinensa i Riba-Roja.

En el comunicat, la Campanya pels Sediments ha apuntat que els diputats van assenyalar la importància de procurar establir contactes amb la Ministra de Medi Ambient per tal d'introduir aquest tema que afecta a tota la Conca de l'Ebre i a tota la Mar de l'Ebre.

Des de la Campanya pels Sediments valoren positivament la trobada al Congrés i destaquen que “el canvi de model per gestionar els sediments no seria responsabilitat d'un únic grup polític sinó de tots, i de tota la societat”.