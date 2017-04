La Ministra de Medi Ambient diu que Catalunya no està autoritzada a fer un transvasament entre conques. Isabel Garcia Tejerina descarta els plans de la Generalitat per abastir d’aigua 4 municipis parcialment fora de la conca de l’Ebre amb aigua del canal Segarra Garrigues.

Durant la sessió plenària del Senat, Tejerina va assegurar que la planificació hidrològica catalana no inclou cap transvasament entre conques i que tampoc seria legal fer-ho. De fet, ha apuntat que el projecte de l’acord de Rialb encara s’ha d’autoritzar. "El pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya no inclou cap transvasament entre conques i no podria fer-ho en cap cas, ja que la legislació actual no ho permet" va remarcar Tejerina durant la sessió al Senat.