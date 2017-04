L'Ajuntament d'Amposta iniciarà, en les properes setmanes, la rehabilitació de la façana fluvial de la dreta del pont, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).

Ho farà en el tram central del front fluvial on l'element més singular el constitueix l'imponent arc de l'època medieval apuntat d'un dels llenços que mira al riu. Es tracta d'un projecte amb un pressupost de poc més de 105.000 euros, que compta amb una subvenció de 18.000 euros per part del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i que, en paraules de l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, "suposa l'inici de la recuperació de la façana fluvial".

"Comencem per aquest arc, però no serà, en aquest cas, una actuació aïllada", ha afegit l'alcalde, tot apuntant que "és una obra de mandat que posa de manifest la voluntat de l'equip de govern per recuperar el nostre patrimoni i la memòria històrica". La voluntat de l'equip de govern és començar l'obra a finals de maig i tenir-ho enllestit en quatre mesos, que és el termini d'excecució. "En tot cas, per rebre la subvenció de Cultura, tenim fins al novembre", assenyala l'alcalde.

Tal i com ha destacat Carles Brull, un dels arquitectes autors del projecte, "el més preocupant de l'estat actual d'aquesta zona és la precarietat estructural i de conservació de l'emblemàtic arc". Existeix una gran esquerda entre el mur de carreus visible i el d'època andalusí o roca del penyal del darrera, una separació que va d'entre 6-8 cm fins a un màxim de 17 cm. "Aquesta esquerda va associada a un lleuger desplom del mur cap al riu d'un 20 cm en tota la seva alçada", ha assenyalat Brull, tot afegint "hi ha una certa que perilli l'estabilitat d'aquesta zona i caigui cap al riu, fent-lo irrecuperable". És per això que la prioritat de l'actuació és garantir la conservació d'aquestes construccions històriques incloses dins l'àmbit.

Entre les actuacions que e duran a terme està la neteja de vegetació, la eradicació de figueres i heures que afectin la conservació del bé patrimonial, l'excavació arqueològica de plataforma sobre arc gòtic i la construcció de llosa de formigó sobre plataforma per estintolament de mur de l’arc.

A més també es durà a terme la reconstrucció i consolidació estructural d’arc gòtic, així com la neteja i restauració de parament de carreus de tram de façana fluvial afectat, la pavimentació amb peces de pedra natural la plataforma sobre arc i la instal·lació de barana metàl·lica de protecció desnivell perimetral plataforma.