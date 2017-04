Després de passar pel Parlament de Catalunya, la Campanya pels Sediments arribarà aquest dimecres a Madrid. Els membres de la campanya es reuniran amb els diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per treballar i avançar en el Pla de Gestió Integral dels Sediments de la Conca de l’Ebre.

Recordem que el passat 14 de febrer, la comissió de Medi Ambient de la cambra va una proposició no de llei a favor de la prova pilot de transferència de sediments i també de la redacció d’aquest pla de gestió, amb la finalitat d’implementar-se durant aquest 2017. La campanya pels sediments també farà valdre el suport de la trentena d’entitats i plataformes que treballen per una nova política de l’aigua. L’únic partit que no ha respost a la petició de reunir-se ha estat el Partit Popular.