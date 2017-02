Aquest embarcador preten crear nous usos per promoure el turisme i els esports nàutics, donar continuïtat al carril bici del passeig fluvial i crear un nou espai per als ciutadans integrat a l’entorn del delta de l’Ebre.

La posada a punt d’aquesta infraestructura és fruit d’un conveni signat l’estiu de 2016 entre Ports de la Generalitat i l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja. Així, la Generalitat, que continua sent el titular de l’embarcador, ha fet l’adequació i modernització de la infraestructura i, un cop finalitzades les obres, l’ajuntament es fa càrrec de la gestió, el manteniment de la instal·lació, la neteja i la vigilància, entre d’altres.

Les obres han consistit en la construcció del nou moll de 85 metres de longitud. S’ha remodelat la línia d’atracada i s’ha dotat de norais per a l’amarratge de les embarcacions. També s’han fet les canalitzacions per als serveis d’aigua i enllumenat. Després, s’ha d’adequar la rampa d’avarada dels vaixells, i la superfície de terra s’ha de pavimentar i senyalitzar horitzontalment i verticalment. A més, l’actuació dóna continuïtat al carril bici del passeig fluvial de Sant Jaume, com un nou espai d’ús ciutadà integrat a l’entorn del delta de l’Ebre.