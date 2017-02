L’Ajuntament d’Amposta investigarà els contractes del servei de neteja de les dependències municipals, després que el regidor de l’oposició, Germán Ciscar, deunuciés públicament que s’estaria pagant dos cops pel mateix servei.

Fa cinc anys el consistori ampostí va adjudicar a una empresa el contracte de neteja en dependències municipals per valor de 250.000 euros a l'any. El 2016 la mateixa empresa va signar un altre contracte per netejar la biblioteca per 150.000 euros. Ciscar però, va denunciar que l'ajuntament està pagant dos vegades pel mateix servei i que, a més, no es compleix "no és només que tinguem dos contractes i estessim pagant dos vegades pel mateix servei; sinó que de les 2.000 hores que van dir que feien, 1.040, van dir que anaven destinades a la Biblioteca. A mi el que em diuen els treballadors és que no ha aparegut ningú a fer-ho".

Després de posar en coneixement els fets, el consistori revisarà si l'empresa adjudicatària està complint amb el contracte i estudiarà si cal treure'l a concurs de nou. Tot i això, el portaveu del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya, reclama que aquesta empresa torni els diners per oferir un servei que no ha fet. "Quantificades són més de 4.000 hores. O ens tornen aquestes hores o ens tornen els diners, que estem parlant de més de 60.000 euros" va reclamar Ciscar.