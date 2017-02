El Departament de Salut està treballant en la creació d'una nova xarxa hospitalària de les Terres de l'Ebre. El conseller Antoni Comín ha explicat que tots els hospitals públics ebrencs s'inclouran en aquesta xarxa per "augmentar la seva qualitat assistencial, compartir projectes assistencials i augmentar la seva capacitat d'atenció i cura".

La futura gestió dels hospitals de les Terres de l'Ebre es basarà en un projecte en el qual el Departament de Salut hi treballa "engrescadament". "Tots els centres hi han de guanyar. Cada centre que avui està per separat hi ha de sortir guanyant. És un 'win win' perquè es tracta de fer junts un projecte assistencial més potent que permeti curar i cuidar millor a la gent", ha remarcat el conseller Antoni Comín. Aquesta "xarxa única", segons el conseller, servirà per "atreure més talent, tenir més capacitats i construir projectes assistencials integrats per curar millor la gent des del propi territori".

Es tracta de l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa, gestionat actualment per l'Institut Català de la Salut i la Clínica Terres de l'Ebre, l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i l'hospital de Móra d'Ebre, getionats pel Grup Sagessa. El conseller també ha assegurat que es presentaran, "en un mesos", les futures inversions del Salut al territori, entre les quals el Pla de Mobilitat de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

Els veïns de Tortosa confien que el pla de mobilitat de l'Hospital es presente durant el primer semestre

L’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ha de jugar un paper clau en aquest nou model de gestió. Precisament, sindicats i veïns s’han reunit aquest matí a Amposta amb el conseller de Salut per preguntar-li sobre noves inversions per a l’equipament sanitari de referència a les Terres de l’Ebre. Tot i que als mitjans de comunicació Comín no ha avançat ni actuacions ni quantitats, des de la Federació d’Associacions de Veïns de Tortosa asseguren que els ha ratificat el compromís amb l’Hospital i que el pla de millora, amb accions més enllà de la mobilitat, es presentarà durant el primer semestre d’enguany.