El regidor tortosí Manel de la Vega, fins ara membre de la comissió política a les regnes del PSC a l’Ebre, ja és el nou primer secretari del partit al territori, com a guanyador d’un procés de primàries en què no ha tingut rival.

Aquest dijous clou el termini per presentar els avals necessaris. Cal el suport de més del 20% de la militància del territori i De la Vega ha recollit signatures del 30% dels afiliats. El polític ebrenc, nascut a Lleida, haurà de ser ratificat en un congrés regional que, finalment, es farà el 21 de gener i posarà punt i final a una situació transitòria que s’arrossega des de fa tres anys, quan la primera secretaria del partit a l’Ebre va quedar òrfena arran de la destitució de la ulldeconenca Núria Ventura per part de la cúpula nacional, aleshores liderada per Pere Navarro, en ple debat intern al voltant del sobiranisme.

El congrés de la federació del PSC a l’Ebre s’havia previst, inicialment, per al 17 de desembre, però el congrés nacional, que va reelegir Miquel Iceta, també va servir per fer canvis en els estatuts i convertir en obligatòries les eleccions primàries (s’hi pot presentar qualsevol militant) per elegir els primers secretaris territorials. Com que no hi havia temps material per organitzar les primàries es va ajornar el congrés ebrenc.

De la Vega està considerat una persona de consens dins del partit, però haurà d'abordar tant les diferències internes que encara perviuen pel debat sobiranista com el distanciament amb la UPTA, fins fa no gaire marca blanca dels socialistes a la Terra Alta.