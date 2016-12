El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Daniel Andreu, ha lliurat avui, en nom de la institució, un ajut de 3.000 euros a la Casa d'Acollida de Tortosa, creada per Càritas Interparroquial fa 21 anys i gestionada per la comunitat de germanes de la companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicent de Paül.

Daniel Andreu, acompanyat per la consellera comarcal de Serveis Socials, Maria José Beltran i pel conseller comarcal de Turisme, José Emilio Bertomeu, ha lliurat aquests diners al president de la Fundació Casa d'Acollida de Tortosa, Luís Lamote de Grignon, i a la religiosa Sor Teresa Andrés, responsable de la gestió de la casa.

En aquests anys de gestió, les germanes paüles han acollit prop de 19.000 transeünts, un miler dels quals aquest 2016. Les dades aportades per aquesta Fundació palesen l'important servei social que hi desenvolupen. Així, per exemple, durant el primer semestre d'aquest any han servit 444 esmorzars i 441 dinars, han lliurat 2.045 entrepans i 380 bosses amb menjar per a famílies necessitades, i s'han fet 162 serveis de bugaderia i 523 de dutxa, entre altres serveis. Des que van obrir portes el 1995, cada any, gairebé un miler de persones de pas i sense recursos han evitat dormir al ras perquè gràcies a aquesta Casa d'Acollida han tingut un sostre, un plat i un lloc on descansar.

El president comarcal, Daniel Andreu, ha destacat el gran servei que presta a la societat la Casa d'Acollida i és per aquesta raó que “el Consell Comarcal ha de ser al costat d'iniciatives com aquesta i al costat de les persones que realitzen aquest servei desinteressat”. El president de la fundació Casa d'Acollida, Luís Lamote de Grignon, per la seva part, ha agraït aquesta aportació econòmica de la institució comarcal.