En una entrevista a Canal Terres de l'Ebre, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha explicat que aquest any ha estat millor que l'anterior però serà el 2017 quan Tortosa desencallarà projectes importants per a la ciutat i pugui presentar-ne de nous. Bel es mostra optimista i posa com a exemple l'augment en la recaptació de l'impost de construccions on s'ha recaptat tres vegades més que l'any 2014.

Un dels projectes que ha generat més controvèrsia ha estat el de la remodelació del pont de l'Estat. En aquest sentit, l'ajuntament de Tortosa està a l'espera de rebre la reformulació del projecte de remodelació del pont de l'Estat per determinar el calendari d'execució.

Demanen a les empreses encarregades dels treballs que minimitzi al màxim les afectacions al trànsit de persones i vehicles. Amb tot, assegura que fins a l'abril, el pont mantindrà un dels dos carrils tallat al trànsit. "Encara que es retardi i falti la il·luminació, qualsevol altre aspecte estètic o la urbanització de la plaça de la Constitució, que és on encaixa el pont amb el nucli antic; això s'hagi de retardar. El que hem de fer és veure que els dos sentits de la circulació es recuperen en la màxima celeritat possible". Bel també va destacar que des d'un principi el projecte establia el mes d'abril com a data de finalització, tot i que apunta entén el neguit de la ciutadania vers aquests contratemps "entenc la inquietud i que hi ha hagut grups de l'oposició que l'únic que feien era agitar-ho...però fins al 8 d'abril, tots sabíem que estaríem així".

L'alcalde s'ha mostrat molt crític en l'oposició per l'actitud i els comentaris que han generat en relació a la problemàtica de les obres del pont de l'Estat. "Un a Tortosa ja s'acostuma a aquesta forma tan carroñera de fer política que tenen alguns grups de l'oposició, bueno més que grups les persones concretes. En altres coses si que podem dir, això haguéssim pogut fer-ho d'una altra forma, però quan ve una forma sobrevinguda, el què hem de valorar és si ho hem pogut resoldre o no. Crec que a esperes de la solució final i la finalització de les obres, encara ens hem sortit prou bé", ha afegit Bel.

Un altre dels projectes previstos per a l'any vinent són les piscines municipals i el complex esportiu. Abans d'acabar l'any, el ple municipal hauria d'adjudicar les obres per arrencar els treballs el primer trimestre del 2017. Després d'un altre problema amb l'empresa adjudicatària, Bel ha destacat que "hi ha empreses que actuen en molta irresponsabilitat. Quan una empresa no està declarada en concurs, però l'ha presentat i que vulgui licitar obres no és molt ètic ni s'entén. El que ha fet és demorar tot el procés". Amb tot, Bel espera que abans de finalitzar l'any el ple aprovi el projecte, abans però han d'esperar que "la mesa faci la proposta. Un cop feta reclamarem tota la documentació i espero fer el ple abans de la finalització de l'any", ha remarcat Bel.

Sobre un altre dels projectes importants d'enguany, la plaça al davant de la catedral i després de la descoberta de les importants troballes arqueològiques, Ferran Bel, ha descartat que pugui estar enllestit durant el 2017. Lamenta que per a la celebració del 400 aniversari de l'Arxiconfraria de la Cinta no estiguin finalitzades les obres, però apunta que "ho hem de fer bé, no ens hem de precipitar". "Les excavacions arqueològiques han fet sortir una part de la història que la ciutat desconeixia i no ens poden agafar ara les presses quan hem estat 50 anys adormits" ha afegit. Bel també ha destacat que s'han de convertir en un actiu turístic de la ciutat i s'han de fer visitable, per aquest motiu "s'haurà d'encarregar el projecte, però abans haurem de conèixer quines són les restes que hi ha i com es poden conservar".

Amb la construcció de la nova botiga a l'entrada de Tortosa de la firma Akí Bricolatge, l'alcalde ha confirmat l'obertura d'una nova superfície comercial a tocar de la plaça del Bimil·lenari d'una altra firma important que generarà desenes de llocs de treball. Ferran Bel però, no ha volgut desvetllar de quina marca es tracta, ja que "ha de ser la firma la que ho faci". Amb tot va avançar que es tracta d'una firma "molt important" i "generarà desenes de lloc de treball". Aquesta nova gran tenda s'ubicarà també al pla parcial del Temple Sud, on l'any vinent s'obrirà al trànsit de vehicles i on s'espera també que pugui construir-se el primer edifici residencial.