Els diputats socialistes al Parlament per Tarragona, Carles Castillo i Rosa Maria Ibarra, han denunciat que les comarques ebrenques tenen el record de tot el país on aquesta desinversió objectiva és més acusada.

La comarca de la Terra Alta és una de les més afectades, on la desinversió ha assolit un percentatge infame del 95%. "Estem realment davant d'una desinversió injustificable que esdevé un insult per al conjunt de la ciutadania ebrenca, votin el que votin i pensin el que pensin." Els diputats socialistes qualifiquen de "realitat escandalosa" els pressupostos, destacant que "l'any 2010, amb Govern catalanista i de progrés, les inversions van arribar als quasi 119 milions d'euros per les Terres de l'Ebre i amb els pressupostos presentats pel vicepresident Junqueras les inversions a l'Ebre es redueixen a uns raquítics 24 milions i mig d'euros. Les inversions de la Generalitat destinades a les quatre comarques ebrenques s'han reduït un 79% des del 2010".

Segons ambdós diputats socialistes "no valen excuses emparant-se amb què la situació econòmica de la Generalitat és la que és. El mínim del mínim que es pot demanar és que aquest esforç es distribueixi equitativament per territoris i no tenint sempre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona com les regions del país que reben de ple aquestes retallades d'inversions que suposen pèrdues d'oportunitats per la gent de casa nostra".

Davant d'aquesta realitat "tan lamentable" el grup socialista ha anunciat que presentarà diverses esmenes a aquests pressupostos per aconseguir incloure les inversions que necessita el territori amb més urgència. A més a més, demanen als diputats tarragonins i ebrencs dels grups de Junts pel Sí i de la CUP que" no avalin amb el seu vot uns pressupostos tan lesius pel territori que representen al Parlament".