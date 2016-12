ERC ha registrat al Congrés de Diputats una Proposició No de Llei (PNL) per actualitzar els plans d'emergència nuclear de la demarcació de Tarragona i dotar-los de mitjans per a una implementació efectiva.

El diputat Jordi Salvador ha qualificat de "desfasats i obsolets" aquests plans i ha denunciat el "menyspreu dels seus responsables cap als municipis afectats". Els republicans han destacat que no tots els municipis propers a les centrals nuclears disposen de cobertura de telefonia mòbil. En aquest sentit, Salvador ha destacat que "en aquests moments, pel que fa a infraestructures viàries, de ferrocarril i de telefonia mòbil, no estem a l'altura del que hauria de ser per a una zona nuclear".



La PNL demana revisar, modernitzar i adequar els plans d'emergència nuclear actuals i efectuar una auditoria externa amb experts independents des d'un organisme internacional. També exigeix reformular els radis dels plans implementant una nova subzona IIA, que inclouria els nuclis de població situats dins d'un radi d'entre 10 i 20 km des de la central nuclear.



D'altra banda, l'alcalde de Benissanet, Xavier Arbó, ha advertit que "no s'ha fet mai un simulacre del Pla d'Emergència Nuclear amb participació de la població i és sorprenent que jo, com a alcalde, avui per avui, no sé cap a on dirigir els 1.200 habitants del meu poble en cas d'emergència nuclear". En la mateixa línia, l'alcalde de la Granadella, Carles Gibert, ha explicat que els pobles que estant ubicats a un radi de 20 quilòmetres de les centrals gairebé no tenen recursos per afrontar una situació d'emergència nuclear. "Estem parlant que se'ns donen entre 2.000 i 3.000 € per a unes carreteres pròpies del tercer món per les quals, en cas d'emergència nuclear, no podem evacuar la gent, ni sabem com fer-ho, ni quins protocols hem de seguir" ha lamentat.



Per equiparar els mecanismes de protecció civil d'aquests municipis amb els inclosos a la zona I, els que estan ubicats de 0 a 10 quilòmetres de la central, Esquerra demana la creació d'una partida pressupostària extraordinària.