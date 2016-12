El 24 de gener tindrà lloc a les Terres de l'Ebre la presentació de l'assemblea de càrrecs electes. El lloc triat serà el Castell de Miravet, emplaçament que tindrà un simbolisme especial, perquè va ser on es va posar la primera pedra de l'actual Estatut de Catalunya.

L'executiva de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) va aprovar aquest dimecres iniciar el procés per la creació i impuls de l'Assemblea d'Electes de Catalunya (AECAT). La reunió extraordinària va aprovar iniciar el procés d'acreditació voluntària dels 9.283 càrrecs electes, siguin del partit que siguin.



Neus Lloveras, presidenta de l'AMI, va assegurar que fer aquest nou pas respon al fet que el procés entra en "una recta final" on cal tenir "tots els instruments preparats" pel que pugui caldre en els propers mesos. Lloveras va detallar que l'objectiu hauria de ser "poder arribar amb total normalitat a fer el referèndum" però que "si hi ha obstacles", els càrrecs electes estaran "preparats i organitzats". La presidenta de l'AMI ha insistit que l'entitat és la impulsora de l'AECAT però que aquesta és una proposta oberta a la totalitat d'electes. "Estem parlant d'un espai de debat de tots els càrrecs catalans elegits a les urnes on es parlarà de democràcia més enllà de si els participants són o no independentistes"

ha assegurat Lloveras. Les funcionalitats que haurà de tenir aquesta assemblea, ha assegurat la presidenta de l'associació, l'hauran de determinar els seus membres.

El vicepresident de l'AMI, Jordi Gaseni, va apuntar durant l'acte en suport a Carme Forcadell que "en el cas que inhabiliten a una presidenta del Parlament, el president de la Generalitat i les nostres institucions democràtiques no ens podrem quedar de braços plegats". Per aquest motiu, a través del nou web www.aecat.cat, els 9.077 regidors i alcaldes dels municipis catalans, els 135 diputats al Parlament de Catalunya, 47 diputats al Congrés dels Diputats, 16 senadors i 8 eurodiputats poden fer el seu registre.